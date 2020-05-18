Абакан, , 08:56 — REGNUM Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов 18 мая официально вышел на работу. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, по словам министра, лечение полностью завершено, теперь предстоит реабилитационный период.

Главной задачей на сегодняшний день Труфанов назвал полноценное завершение посевной кампании, своевременное финансирование полевых работ. Также важно выполнить все запланированные мероприятия по программам господдержки сельхозтоваропроизводителей.

Главная цель сейчас — завершить без потерь посевную кампанию, отметил министр.

Сев пшеницы в Хакасии по состоянию на 18 мая выполнен на 90,4% — это 32 524 га. Зерновой клин по региону составил 49 603 га или 63,3%. Это на 16 тыс. га выше, чем показатели 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов попал в серьёзное ДТП в Кузбассе.

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