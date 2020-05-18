Ставрополь, , 08:57 — REGNUM Власти Ставрополья внесли коррективы в планы о смягчении ограничительных мер, введенных в крае из-за коронавируса. В связи с рекомендацией главного санитарного врача региона решено отложить открытие непродовольственных магазинов площадью до 350 кв. метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Напомним, ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров продлил на территории региона режим всеобщей самоизоляции до 24 мая 2020 года включительно. При этом он расширил перечень организаций розничной торговли, которым с 18 мая разрешено работать в период ограничительных мер. Изначально в него вошли и небольшие непродовольственные магазины с отдельным уличным входом.

«Согласно позиции, изложенной в обращении главного санитарного врача по Ставропольскому краю, в регионе откладывается намеченное ранее на 18 мая открытие организаций розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 350 кв. метров», — сказано в сообщении.

Вместе с тем на Ставрополье с 18 мая возобновят работу объекты розничной торговли, продающие товары дистанционным способом, в том числе, с условием их доставки. Также в крае продолжают свою деятельность продовольственные магазины и рынки, аптеки, объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.

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