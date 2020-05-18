Краснокамск, Пермский край, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) при поддержке Фонда развития промышленности строит завод по производству шампуня с антисептическим эффектом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящее время шампунь производят в другом регионе. Открытие предприятия в Краснокамске Пермского края позволит расширить производство, обеспечит муниципалитет новыми рабочими местами.

Планируется, что мощность пермской площадки составит до 5 тыс. тонн продукции в год. Как заверил гендиректор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылёв, этого хватит на все Прикамье.

Опытную установку планируется завершить летом 2020 года. Предполагается, что в 2021 году завод выйдет на полную производственную мощность.

В связи с пандемией коронавируса УЗПМ передал более 200 литров шампуня с антисептическим эффектом предприятиям Пермского края для обработки территорий.

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