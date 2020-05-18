Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Объем розничной торговли в Казахстане по итогам апреля 2020 года составил 495,7 млрд тенге ($1,18 млн), что на 40,9% меньше, чем годом ранее. Об этом 18 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам первых четырех месяцев 2020 года объем розничной торговли составил 2,87 трлн тенге ($6,84 млрд), что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В апреле на долю продовольственных товаров пришлось 51,5% от общего объема розничной торговли. Обычно на эту категорию товаров приходится около трети продаж.

Напомним, по итогам апреля 2020 года уровень инфляции в годовом выражении составил 6,8%. В апреле 2019 года это показатель составлял 4,9%.

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