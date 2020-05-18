Москва, , 08:35 — REGNUM В апреле 2020 года наибольшей популярностью в России среди моделей Kia пользовались Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские автолюбители приобрели 2821 новый автомобиль Kia Rio — на 68% меньше, чем год назад.

На втором месте в модельном рейтинге корейского бренда находится Kia Sportage. Их в апреле было куплено 935 единиц.

Замыкает тройку лидеров внедорожник KIA Seltos. За апрель российские автолюбители приобрели 758 экземпляров этой новой для российского авторынка модели.

Всего за апрель в России было реализовано 6598 единиц автомобилей марки Kia — на 66% меньше прошлогоднего результата продаж.

Напомним, в апреле текущего года наибольшей популярностью среди новых автомобилей D-сегмента в РФ пользовалась модель Kia Optima. За отчётный месяц автолюбители купили 272 единицы Optima. (-78%).

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