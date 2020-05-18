Тбилиси, , 08:37 — REGNUM Владельцы салонов красоты в Грузии поднимают цены из-за мер, которые им предписано выполнять для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает электронное издание «Кавказский узел».

В Грузии с 18 мая могут возобновить работу салоны красоты, но им необходимо для получения разрешения открыться нужно выполнить ряд требований. Необходимо обеспечить сотрудников и клиентов средствами защиты, вести электронную запись на прием и поставить в залах перегородки.

Владельцы салонов красоты отметили, что затраты на создание дополнительных условий безопасности заставляют их поднять цены, в том числе и подорожавшие средства защиты.

«У людей денег нет, поэтому решила повысить расценки на приемлемую сумму, которую они смогут заплатить», — приводят журналисты слова Ангелины, хозяйки одного из салонов. Она рассказала, что поднимет стоимость услуг на один или два лари (около 30 — 60 ¢).

Напомним в Грузии с 18 мая также снимают запрет на собрание более трех человек (теперь нельзя собираться больше десяти), а также в МВД можно будет сдавать экзамены на водительские права и получать госномера на машины.

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