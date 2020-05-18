Самара, , 08:28 — REGNUM Расходы на оплату коммунальных платежей за апрель текущего года в полном размере компенсируют нуждающимся семьям, которым выплачивают субсидию на оплату «коммуналки» в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Отмечается, что в регионе малообеспеченные семьи, чей расход на жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в общем доходе семьи, получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

По словам главы области, в апреле месяце таким семьям не придется платить за «коммуналку». Эти расходы будут оплачены из средств областного бюджета.

Сообщается, что субсидия будет выплачена лицам, которые получали субсидию на коммуналку до 1 мая текущего года. Таких семей в области насчитывается более 34 тысяч. На эти цели будет выделено порядка 52,6 миллиона рублей. Выплату предоставят до 31 мая автоматически без подачи гражданами каких-либо документов.

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