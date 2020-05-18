Москва, , 08:31 — REGNUM Экономическая ситуация в России в ближайшем будущем станет хуже, так считают три четверти представителей малого и среднего бизнеса. Это следует из результатов опроса, проведённого разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан».

Опрос касался кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, в нем приняли участие 1620 представителей малого и среднего бизнеса: линейные сотрудники, наёмных руководители и предприниматели.

Наиболее пострадавшей 82,9% респондентов назвали ресторанную отрасль, 61,6% считают таковой индустрию моды и красоты, 48,5% — сферу производства. Менее пострадавшими опрошенные назвали IT-индустрию (так считает 81,5%), телекоммуникационную отрасль (54,2%) и медицину (37,1%), сообщает РБК.

Более 83% респондентов отметили, что не надеются на помощь от государства, они намерены рассчитывать только на себя. Только 5,2% участников опроса полагают, что власти окажут или уже оказывают помощь бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам российских бизнес-объединений к августу в Росии могут закрыться около 1 млн субъектов малого и среднего предпринимательства.

Читайте также: В России к августу закроется миллион компаний — СМИ