Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам апреля 2020 года наибольшей популярностью среди новых машин D-сегмента в России пользовалась модель Kia Optima. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За апрель текущего года дилеры компании Kia продали в стране 272 единицы Optima. Это на 78% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место принадлежит Hyundai Sonata, чьи продажи упали на 52%, до 272 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Mazda6. За месяц показатели продаж этой модели также оказались намного ниже прошлогодних (-61,6%; 200 ед.).

Четвертое и пятое места соответственно заняли модели BMW 3-Серии (148 ед.; — 69%) и Mercedes-Benz C-Класс (93 ед.; — 75%).

Всего по итогам апреля 2020 года российские дилеры продали 1424 новые машины D-сегмента, что на 70% меньше, чем год назад. В общем же объеме проданных в России машин их доля реализации уменьшилась до 2,67%.

Напомним, в 2021 году автокомпания Kia намерена выпустить новый электромобиль для авторынка Европы с запасом хода свыше 500 км.

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