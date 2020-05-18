Кемерово, , 07:44 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области поступил дорогостоящий иск от АО «Актив капитал» из Ивановской области, которое специализируется на вложениях в ценные бумаги. Ответчиком в споре почти на 3 млрд рублей выступает ООО «Шахта «Грамотеинская». Дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 15 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 2 958 269 789,31 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

В 2020 году к шахте также претензии имели ООО «Беловское ЖКХ» — на сумму 4 080 626,38 рубля (иск рассмотрят 3 июня 2020 года), ООО «Тринити» — на 76 тыс. рублей, ООО «Сибтрансуголь-сервис» — на сумму 1,7 млн рублей (производство прекращено в связи с отказом от иска).

Компания-ответчик создана для добычи угля в апреле 2010 года. На начало 2020 года в ней работали около 900 человек. Собственник компании с апреля 2015 года — кипрская фирма «Сирит холдингс лимитед». Директор — Максим Сидоров. Уставный капитал — более 380,6 млн рублей.