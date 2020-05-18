Магадан, Магаданская область, , 07:14 — REGNUM Минфин Магаданской области объявил аукцион на оказание финансовых услуг по открытию кредитной линии на сумму три млрд рублей.

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Цель кредитования — «финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств», пишет «Весьма».

Сроки возврата кредита 14 июня 2022 года, начальная (максимальная) цена контракта — 363,3 млн рублей. Итоги аукциона объявят 3 июня.

При этом областной бюджет на 2020 год был утверждён бездефицитным, с доходами и расходами в размере по 38,5 млрд рублей.

На 1 января 2020 года госдолг Магаданской области был 14,1 млрд рублей, долг муниципальных образований — 2,3 млрд рублей.

На 1 апреля госдолг Колымы увеличился на 500 млн — до 14,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года власти Магаданской области проводили аукционы на несколько кредитов от Сбербанка для погашения долгов.