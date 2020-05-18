Москва, , 07:12 — REGNUM Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 5 июня 2020 года определит поставщика на два рейдовых буксира, которые готовы выкупить по цене 1,33 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего за счёт федерального бюджета планируется приобрести две единицы спецтехники стоимостью 665 117 482,62 рубля каждая, или в целом 1 330 234 965,24 рубля.

Оба буксира должны быть поставлены в войсковую часть города Керчь. Срок поставки — до 30 июня 2022 года. Судя по тому, что буксиры должны быть выпущены в 2022 году, то и поставлять их будут через два года.

Оплачивать технику будут в три этапа в рамках гособоронзаказа, при этом в 2020 году покупку профинансируют на 900 569 071,46 рубля, в 2021 году — на 163 618 900,73 рубля, а в 2022 году — на 266 046 993,05 рубля.

«Для оплаты государственного контракта используются только рубли Российской Федерации без перевода на иностранные валюты», — уточняется в аукционной документации.

Буксир будут строить «под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства». Автоматизация судна должна позволить эксплуатировать его «без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинном помещении». Также в нём обязаны предусмотреть жилые помещения для восьми человек. Ледовый класс судна — не менее Ice2.