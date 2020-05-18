Кемерово, , 06:57 — REGNUM В 23 районах Кемеровской области с сегодняшнего дня, 18 мая, открываются летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Напомним, что режим повышенной готовности, введённый в Кузбассе из-за коронавируса, продлили до 25 мая. Однако, глава региона прекратил действие ряда ограничительных мер на большей части территории региона. «C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором», — уточнил Цивилёв в своём обращении к кузбассовцам накануне, 17 мая.

При этом, владельцы таких заведений должны выполнить требования по дезинфекции помещений, расстановке столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочном режим для персонала.

Губернатор распорядился также начать подготовку к возобновлению работы торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных внутри ТРЦ предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров. В течение недели комиссия будет их проверять. После этого будет принято решение об их открытии.