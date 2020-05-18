Владивосток, , 07:06 — REGNUM Власти Приморье отрегулировали ситуацию с бунтующими на погранпереходе через границу с Китаем дальнобойщиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С 17 мая возобновился объём грузоперевозок на российско-китайской границы через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ до 30 единиц автомобилей в сутки туда и обратно. Теперь у дальнобойщиков вновь есть возможность ночевать в гостинице КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская сторона закрыла на карантин гостинцу, где останавливались российские водители. Это случилось после того, как 12 мая у одного из дальнобойщиков заподозрили коронавирусную инфекцию. Но два проведённых теста оказались отрицательными.

В эти дни был сокращён заед в Китай автомобилей до 10 единиц.

На границе скопилось более 300 большегрузов — водители устроили бунт.