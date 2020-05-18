Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Около ста магазинов американской компании Apple возобновят свою работу по всему миру, заявила старший вице-президент корпорации Дейдре О'Брайен в официальном обращении, опубликованном пресс-службой.

«Почти сто наших магазинов в мире снова могут сегодня открыть свои двери для потребителей», — заявила она.

По ее словам, магазины перейдут на новый режим работы в связи с пандемией коронавируса нового типа. В частности, посетителям будет необходимо надевать средства защиты перед посещением магазина. Также покупателям будут измерять температуру тела.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля компания Apple открыла первый свой официальный магазин за пределами Китая — в южнокорейском Сеуле. Ранее, в марте, все магазины корпорации были закрыты из-за вспышки COVID-19.

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