Междуреченск, Кемеровская область, , 06:41 — REGNUM Минстрой Кемеровской области объявил электронный аукцион на подбор подрядчика и проектировщика на реализацию проекта «Комплекс городской многопрофильной больницы г. Междуреченск». Начальная цена лота превышает 2,1 млрд рублей. передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При оплате контракта, исполнителя по которому определят 10 июня 2020 года, будут задействованы средства регионального и федерального бюджетов. Начальная цена лота — 2 111 613 176,63 рубля. Объект входит в госпрограмму «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014−2024 годы», которая принята в 2013 году.

Начать строительство планируют в 2020 году, а нормативный срок работ и дату сдачи в эксплуатацию должен определить проектировщик. Само здание больницы должно быть шестиэтажным, но общую площадь также определят в ходе проектирования. Строить планируется на бульваре Медиков, 9. Участки с кадастровыми номерами 42:28:0702001:38, 42:28:0702001:43 предоставлены госзаказчику в постоянное (бессрочное) пользование.

«Мощность учреждения — 186 коек. Режим работы — круглосуточный», — отмечается в техзадании.

Для инженерного обеспечения предусмотрена резервная котельная, дизельная электростанция и трансформаторные подстанции. Помимо того, проектировщики должны предусмотреть благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, посадкой деревьев и кустарников.