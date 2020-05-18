Владивосток, , 06:56 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции не должно влиять на развитие инвестиционного климата в Приморье, заявил губернатор Олег Кожемяко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На заседании организационного штаба по улучшению инвестиционного климата глава Приморья отметил, что меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии, вопросы по улучшению инвестиционного климата и административной поддержки предпринимателей должны быть на контроле у глав муниципалитетов.

«Мы, конечно, все сейчас занимаемся вопросами борьбы с коронавирусом, но у вас есть заместители, которые возглавляют рабочие группы по указам президента. Поэтому те показатели, которые до вас доведут, необходимо внимательно изучить и проанализировать — где, на каких этапах произошли снижения и что нужно сделать, чтобы выровнять ситуацию. Постепенно мы будем возвращаться к нормальной жизни и нужно готовиться к этому», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поставил задачу перед дальневосточными регионами к 2020 году войти в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморье улучшило позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место.