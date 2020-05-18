Новосибирск, , 05:14 — REGNUM В Новосибирской области в апреле выросли цены на потребительском рынке. По сравнению с мартом 2020 года — на 0,8%. Так, продовольственные товары подорожали на 1,5%, непродовольственные — на 0,4%, услуги — на 0,3%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Среди продовольственных товаров заметнее всего цены выросли на плодоовощную продукцию. Так, лимоны подорожали в 2,4 раза, лук репчатый — на 57,7%, картофель - на 27,1%, морковь - на 20,6%, капуста — на 16,1%, свёкла — на 11,1%, яблоки — на 10,8%, груши — на 10,3%. Снизились цены на свежие помидоры и огурцы — на 17,7% и 10,6% соответственно.

Также подорожали рис шлифованный (на 11,8%), гречневая крупа (на 10,8%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 8, 4%), крупа овсяная и перловая (на 7,7%), манная (на 7,4%), пшено (на 7,1%), горох и фасоль (на 5,3%).

Снизились цены на питьевое молоко, шоколад, пакетированный чёрный чай, вареные колбасы, овощные консервы для детского питания.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары. Так, настойка пустырника подорожала на 12,9%, бинт — на 9,2%, анальгин и троксерутин — на 6,7%, таурин и аллохол — на 5,6%, бромгексин — на 5,3%. и так далее.

Повышение цен отмечено и на жидкие моющие и чистящие средства — на 7,4%, стиральный порошок — на 1,6%, хозяйственное мыло - на1,4%

Выросли цены на ритуальные услуги и услуги стоматологов.

С начала 2020 года (по сравнению с декабрём 2019 года) сводный индекс потребительских цен по региону составил 102,4%.На продукты питания цены выросли на 4,4%, непродовольственные — на 1,2%, услуги - на 0,5%.