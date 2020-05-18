18 мая 2020 | Время чтения 4 мин

«Дочка» РЖД требует более 709 млн рублей с консорциума, которые разрабатывал документацию на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань».

Анастасия Степанова, , 05:09 — REGNUM Многомиллионный спор разворачивается в арбитраже Москвы с участием «дочки» РЖД, учреждённой в том числе для реализации амбициозного проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань». Она призвана была стать первым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, но проект на время «заморозили». Тем временем АО «Скоростные магистрали» через суд требуют с проектировщиков более 709 млн рублей. ИА REGNUM выяснило некоторые детали судебных споров «дочки» РЖД.

ВСМ Hsrail.ru

О проекте

Немного напомним о проекте, который должен был на первом этапе затронуть интересы сразу семи регионов — Москву, Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию, Марий Эл и Татарию.

Трасса длиной 790 километров планировалась с остановками в 16 городах. Скорость движения поездов должна была составить до 360 км/ч, что позволило бы сократить путь из Москвы в Казань в четыре раза — в 14 часов до 3,17 часа. При этом путь из Нижнего Новгорода в Казань сократился бы в семь раз — с 10,5 до 1,5 часа. Эксперты отмечали, что «такой высокой скорости железнодорожного сообщения в России не было никогда».

За счёт реализации проекта также планировали создать свыше 370 тысяч рабочих мест, включая смежные отрасли. На сайте АО «Скоростные магистрали» отмечается, что мультипликативные эффекты после ввода проекта за первое десятилетие должны были дать совокупный прирост ВРП — от 9,3 трлн рублей. Там же сделано довольно смелое заявление, что «на каждый вложенный в ВСМ рубль экономика получит 1,48 рубля».

В конечном итоге трасса должна была соединить Россию и Китай. Изначально планировалось завершить стройку до 2025 года, затратив 1,69 трлн рублей.

Некоторые высокопоставленные чиновники с недоверием отнеслись к проекту. Например, ещё в декабре 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что скептически относится к задумке, поскольку РЖД и Минтранс преподносят её как «новаторский проект», но будет ли здесь экономика, неизвестно.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

А уже в марте 2020 года замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство отложено из-за больших финансовых затрат и необходимости детальной проработки обоснования по объему пассажиропотока.

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток», — заявил вице-премьер, добавив, правда, что «дорога будет обязательно».

Суд да дело

14 мая 2020 года в арбитраж Москвы поступил иск от АО «Скоростные магистрали». Ответчиками в деле выступают АО «Нижегородметропроект», АО «Мосгипротранс» и ООО «Китайская инженерная железнодорожная корпорация Эр Юань». Третьим лицом — ОАО «Российские железные дороги».

Подробности спора неизвестны, сумма требований — 709 549 080 рублей. Дело пока не приняли к производству.

Ответчики — участники консорциума в форме простого товарищества, который занимался разработкой проектной документации для ВСМ. Работы за период с 2015 по 2018 год обошлись почти в 23 млрд рублей.

АО «Нижегородметропроект» создано в Нижнем Новгороде в октябре 2009 года. С июне 2018 года компанию возглавляет Адилжан Закиров. Нижегородская компания также владеет 51% доли в архитектурном ООО «Красноярскметропроект», учрежденном в 2002 году. ООО было исполнителем в 18 государственных контрактах на сумму более 340,2 млн рублей, в том числе разрабатывало проектную документацию для участка Новосибирского, Омского метрополитенов и других проектов.

Ещё 24,5% в «Красноярскметропроект» владеет московское ООО «Транспортные инвестиции». Последнее создано в июле 2019 года и наполовину принадлежит Александру Арутюнову, чьи данные совпадают с данными экс-председателя правления «Московского банка реконструкции и развития», экс-главы одного из департаментов АФК «Система», входящего в 2009 году в «первую сотню» резерва президента РФ.

Возвращаясь к иску «Скоростных магистралей». Второй фигурант иска железнодорожной «дочки» — это ООО «Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация Эр Юань», которое базируется в городе Чэнду провинции Сычуань. А третий ответчик — АО «Мосгипротранс», ведущее свою деятельность с 1931 года и выступавшее исполнителем в 32 госконтрактах на сумму 22,69 млрд рублей.

ООО Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация (Эр Юань) Umx.ru

В проекте по созданию ВСМ не обходится без судебных разбирательств и между другими участниками. К примеру, в марте 2019 года АО «Институт «Татдорпроект», которое выполняло часть работ по проектированию ВСМ, взыскало с «Мосгипротранс» 1,534 млн рублей долга, куда вошли проценты за пользование чужим денежными средствами. Ответчик оспаривал вердикт и дело вернули на новое рассмотрение. В конце мая спор будет рассмотрен повторно. В марте 2020 года другой субподрядчик — ООО «Проектно-изыскательский институт «Севзапмостпроект» из Санкт-Петербурга также взыскал с «Мосгипротранс» 5,22 млн рублей долга.

А что проект?

В ноябре 2019 года сообщалось, что в ближайшее время Главгосэкспертиза должна завершить рассмотрение документации на этап строительства ВСМ-2. Тот должен включать 11 и 12 этапы строительства ВСМ «от станции Чебоксары ВСМ (искл.) до станции Казань-2 ВСМ (вкл.) общей протяженностью 121 км». Скорость здесь должны были развить до 380 км в час.

Судьба данного этапа также пока «заморожена». Всё упирается в финансирование.

А тем временем региональные власти вынуждены продлевать резервирование крупных земельных массивов под проект, вводя ограничения по их использованию. К примеру, в январе 2020 года власти Татарии ещё на три года зарезервировали 595 участков в Казани и Зеленодольском районе.