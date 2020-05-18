Пекин, , 04:59 — REGNUM Одиннадцать пациентов, переболевших COVID-19, было выписано из больниц Китая за прошедшие сутки, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 78 238 пациентов было вылечено из выписано из больниц Китая на текущий момент за все время эпидемии. Общее число подтвержденных заболевших инфекцией достигло 82 954 человек, а число погибших — 4634 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было подтверждено семь новых случаев заболевания COVID-19, из которых три являются внутренними, остальные — «импортные», то есть привнесенные из-за рубежа.

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