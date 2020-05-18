Новосибирск, , 04:53 — REGNUM В Новосибирской области в апреле (по сравнению с мартом) снизились потребительские цены на все виды моторного топлива. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, газовое моторное топливо подешевело на 12,7%, дизельное топливо — на 0,3%, бензин марки АИ-92 — на 0,3%, АИ-95 и АИ-98 - на 0,1%.

«Новосибирская область вновь стала лидером по доступности газового моторного топлива», — уточняет региональный орган статистики.

Самые высокие цены на газ и дизельное топливо в Туве, на бензин марок АИ-92 и АИ-95 - в Иркутской области, на бензин марки АИ-98 — в Красноярском крае.