Уфа, , 03:45 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступил иск от «лопнувшего» два года назад банка «Уральский капитал». Он требует банкротства ООО «Башкирская топливно-инвестиционная компания», работающего в сфере строительства жилья и нежилых зданий. Исковое заявление пока не принято к производству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исковые претензии поступили в суд 14 мая 2020 года. Сумма долга, ставшая основанием для обращения в арбитраж, пока неизвестна. Между тем в августе 2018 года банк взыскал с компании 72 368 132 рубля 80 копеек задолженности по кредитным договорам, заключённым в 2016—2017 годы.

Напомним, «Уральский капитал» лишён лицензии 15 февраля 2018 года. На сегодня коммерческий банк — банкрот, в отношении него введено конкурсное производство.

Компания-ответчик учреждена для строительства жилья и нежилых зданий в ноябре 2015 года. Её уставный капитал — 12 тыс. рублей, численность сотрудников на начало 2020 года — около 25 человек. Владелец и директор — Динар Нагимов.