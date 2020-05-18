Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы 9 июня 2020 года начнёт рассмотрение иска Сбербанка к фигуранту громкого оборонного скандала — ООО «Строительная компания «Строй групп» и ООО «ТКМ». Иск подан на сумму более 713 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка поступило 12 мая 2020 года, а 15 мая его приняли к производству. Сумма требований — 713 540 195,94 рубля. Известно, что речь идёт «о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество». Третьими лицами в споре выступают ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», АО «Красноярский машиностроительный завод», Московский институт международных отношений МИД РФ, «Высшая школа экономики», приморское ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», смоленское ООО «Гагаринский машиностроительный завод», калининградское ООО «СК «Монолит» и другие юрлица.

Напомним, директор и владелец подмосковной компании ООО СК «Строй групп», которая является соответчиком в деле, в марте 2020 года стал фигурантом уголовного дела. Громкий скандал связан с мошенничеством и выводом за пределы России порядка 3 млрд рублей. По 11 договорам были предусмотрены услуги, которые оплачивали средствами госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Следователи считают, что деньги вывели через фиктивные контракты. При этом сами работы не были выполнены.

Оборонный скандал: бюджетные миллиарды вывели из России