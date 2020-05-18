Москва, , 03:05 — REGNUM В арбитраж Москвы от иностранной компании поступил иск на сумму свыше 1,33 млрд рублей. Ответчиком в деле выступает ООО «Юнитекс», которое в 2017 году было единственным акционером «Первой образцовой типографии». Иск от «Асана Трейдинг лимитед (БВО)» пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии поступили 7 мая 2020 года. Сумма требований — 1 338 133 956,18 рубля. Подробности дела неизвестны, но в июле 2019 года то же иностранное юрлицо взыскало с «Юнитекса» через суд 2,03 млрд рублей основного долга по кредиту и более 685,5 млн рублей неустойки. Кредит был выдан «Промсвязьбанком» в 2016 году, а позднее право требования долга выкупила «Асана Трейдинг лимитед (БВО)». Есть данные, что кредит был выдан на покупку московской типографии, включённой в федеральный план приватизации.

Из материалов другого спора, где истцом выступало АО «Первая образцовая типография», известно, что с 18 мая по 5 июля 2017 года «Юнитекс» было единственным акционером общества. В этом споре АО потребовало взыскать с ООО убытки в сумме свыше 547,3 млн рублей. Истец отмечал, что ранее «Юнитекс» осуществил «комплекс юридических и фактических действий по заключению договоров» на реализацию концепции реновации комплекса зданий. Общая цена договоров составила более 114,8 млн рублей, а фактически работы выполнили на 79 млн рублей. При этом для реализации концепции были расторгнуты договоры аренды нежилых помещений. Именно расторжение 145 договоров на сумму 459 824 075,09 рубля и возврат обеспечительных платежей истец записал в убытки. Суд в удовлетворении иска отказал, так как истец не доказал, что «действиями ответчика истцу причинен ущерб» и что действия были противоправны.

Помимо этого, на сегодня в суде есть не до конца рассмотренный иск «Юнитекса» к Росимуществу, в котором истец требует взыскания 164 млн рублей процентов. Подробности пока неизвестны, дело рассмотрят 25 июня 2020 года.