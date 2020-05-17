Лондон, , 23:44 — REGNUM Правительство Великобритании надеется на заключение торгового соглашения с Евросоюзом в срок, несмотря на эпидемию коронавируса, 17 мая передает Sky News.

Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув сообщил журналистам, что пока между сторонами сохраняются крупные противоречия, однако Лондон надеется на «определенную гибкость» со стороны Брюсселя.

Одним из камней преткновения на переговорах является требование со стороны Евросоюза «равных условий игры», к которым Великобритания не готова.

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