Найроби, , 23:22 — REGNUM Экспорт Кении в соседние страны Восточной Африки может сократиться на 30% из-за эпидемии коронавируса и карантинных мер правительств, 17 мая сообщает The Business Daily.

«Мы считаем, что с текущими задержками на пограничных пунктах объемы торговли упадут как минимум на 30% в этом году» , — заявил секретарь стран Восточноафриканского сообщества (EAC) Адан Мохамед.

По словам Мохамеда, грузовые перевозки между странами из-за эпидемии занимают в среднем не три дня, как это было ранее, а восемь дней. Это уже повлияло на грузоперевозки.

«Если это будет продолжаться до шести месяцев, это резко повлияет и на спрос» , — отмечает Мохамед.

В настоящий момент на границах Кении, Уганды, Танзании и других стран Восточной Африки установлены ограничения перевозок, а водителей грузовиков проверяют на COVID-19. Проверки занимают несколько дней.

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