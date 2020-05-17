Найроби, 17 мая 2020, 23:22 — REGNUM Экспорт Кении в соседние страны Восточной Африки может сократиться на 30% из-за эпидемии коронавируса и карантинных мер правительств, 17 мая сообщает The Business Daily.
По словам Мохамеда, грузовые перевозки между странами из-за эпидемии занимают в среднем не три дня, как это было ранее, а восемь дней. Это уже повлияло на грузоперевозки.
В настоящий момент на границах Кении, Уганды, Танзании и других стран Восточной Африки установлены ограничения перевозок, а водителей грузовиков проверяют на COVID-19. Проверки занимают несколько дней.
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