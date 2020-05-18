Москва, , 07:21 — REGNUM От резидентов московских технопарков принимают заявки на получение государственных субсидий. По словам, заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, такая поддержка может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Она отметила, что сейчас продолжается заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий, утвержденным правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Так, резиденты технопарков могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов.

«Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня», — уточнила Сергунина.

Добавим, что за счет города можно компенсировать часть затрат на лизинговые платежи, приобретение оборудования, выплаты процентов по кредитам на него, а также процентов по кредитам на поддержку (развитие) деятельности. Максимальная сумма субсидии составляет 10 млн рублей.