Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Полное восстановление экономики Соединенных Штатов от последствий пандемии COVID-19 может затянуться до конца 2021 года. Об этом сегодня, 17 мая, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джордж Пауэлл в интервью CBS.

По словам Пауэлла, экономика США конечно восстановится, однако это может занять время.

«Это может растянуться до конца следующего года. Мы не знаем наверняка», — сказал Пауэлл.

Также глава ФРС считает, что если второй волны пандемии COVID-19 не будет, то восстановление экономики будет стабильным в течение второй половины 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса спровоцировала сильнейший экономический кризис во всем мире, так как в условиях самоизоляции люди стали гораздо меньшей потреблять товаров и услуг. В одних только США за апрель 2020 года исчезли более 20 млн рабочих мест.