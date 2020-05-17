Рим, , 19:31 — REGNUM Владельцы магазинов, кафе, ресторанов и парикмахерских в Италии готовят свои заведения к открытию в рамках очередного смягчения ограничений из-за коронавируса, 17 мая сообщает агентство Reuters.

Открытие заведений произойдет уже 18 мая, однако для этого в них должны быть обеспечены жесткие санитарно-эпидемиологические нормы и социальное дистанцирование — между посетителями должно быть не менее одного метра.

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии стали более 31 тысячи человек при более 224 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Экономика Италии потеряла от COVID-19 и карантина миллиарды евро.

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