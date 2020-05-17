Дзержинск, Нижегородская область, , 15:39 — REGNUM В Дзержинске благоустраивают Центральный городской парк культуры и отдыха, — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В парке отреставрируют входную группу, построят амфитеатр, баскетбольную и волейбольную площадки, трибуны, дорожки для скандинавской ходьбы и площадки для йоги, а также скейт-парк.

«В скором времени в парке будет установлено освещение, видеонаблюдение. В будущем году мы приступим к ремонту центральной арки, установке малых архитектурных форм, спортивных объектов, а затем уже новых аттракционов. Безусловно, в планах — установить в городе современное колесо обозрение», — отметил глава Дзержинска Иван Носков.

В прошлом году город победил на всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и получил федеральный грант 54 млн рублей. Также из областного бюджета будет выделено 58,5 млн рублей и из местного — 6,5 млн рублей.