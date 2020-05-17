Москва, , 15:22 — REGNUM На Дальнем Востоке создается авиакомпания, которая до 2024 года должны приобрести самолеты SSJ100 и МС-21. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов «Суперджет» и 16 самолетов МС-21», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в создаваемой авиакомпании будет отрабатываться новая модель организации сервиса и ремонта. Это исключит нарекания в том, что российские воздушные суда уступают зарубежным, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100, способный взять на борт 98 пассажиров, эксплуатируется в коммерческих целях с 2011 года. Ближне‑ и среднемагистральный лайнер МС-21−300 должен быть запущен в серийное производство в 2021 году.

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