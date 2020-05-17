Сеул, , 15:06 — REGNUM Предполагается, что к 2040 году спрос на электроэнергию в промышленном секторе Южной Кореи вырастет на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Корейского института экономики энергетического сектора (KEEI).

Согласно опубликованным данным, спрос на электроэнергию в стране будет расти на 1,3% в год и достигнет к 2040 году отметки в 700,4 ТВт.

Отмечается, что среднегодовые темпы роста в промышленном секторе составят 1,4%, транспортного сектора — 6,5%, для домохозяйств — 0,7%, для предприятий в сфере услуг — 1,3%.

Предполагается, что доля потребления электроэнергии промышленном сектором в общем объёме потребляемой энергии в стране увеличил с 53,9% в 2018 году до 54,5% в 2040 году.