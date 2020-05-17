Киев, 17 мая 2020, 14:26 — REGNUM Падение объёма денежных переводов из-за границы граждане Украины компенсируют тем, что не поедут отдыхать за границу. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий 16 мая в интервью BBC Украина.
По словам главы НБУ, жители Украины ежегодно тратили на отдых за границей $8−10 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смолий заявил, что Украина может получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в конце мая — начале июня 2020 года.
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