Киев, , 14:26 — REGNUM Падение объёма денежных переводов из-за границы граждане Украины компенсируют тем, что не поедут отдыхать за границу. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий 16 мая в интервью BBC Украина.

«Из-за карантина эти поступления уменьшились… В этом году мы ожидаем, что будет $10 млрд. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу», — рассказал он.

По словам главы НБУ, жители Украины ежегодно тратили на отдых за границей $8−10 млрд.

«Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смолий заявил, что Украина может получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в конце мая — начале июня 2020 года.

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