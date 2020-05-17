Москва, , 13:40 — REGNUM Артист юмористической передачи «Кривое зеркало» Михаил Вашуков опроверг сообщение в СМИ о своей госпитализации, передает 17 мая телеканал «Звезда».

Он отметил, что проходит обследование на коронавирус и находится дома. Медики пока не сообщали о результатах тестирования. Вашуков сказал, что чувствует себя нормально.

Ранее российские СМИ сообщили, что артиста Михаила Вашукова госпитализировали в больницу города Пушкина с пневмонией. Сообщалось, что юморист находится в тяжелом состоянии.

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