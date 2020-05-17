Сеул, , 14:04 — REGNUM Чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии и обезопасить пациентов и медицинский персонал правительству Южной Кореи необходимо создать систему медицинского обслуживания, которая позволит предоставлять услуги по видеосвязи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, телемедицина позволила врачам оказывать помощь пациентам с легкими симптомами заболевания с помощью видеосвязи. Ранее предоставление такого рода услуг было ограничено, поскольку многие врачи придерживались мнения, что предоставление такого рода услуг могут привести к постановке ошибочного диагноза.

Ранее премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн сообщил, что система дистанционного лечения и контроля за состоянием здоровья пациентов становится актуальной в период, когда карантин — часть повседневной жизни.

Президент страны Мун Чжэ Ин в заявлении от 10 мая также упоминал о важности оказания медицинских услуг «без личного контакта».

Известно, что в период с 24 февраля по 10 мая 3853 медицинских учреждений страны провели 262 121 телефонную консультацию.