Москва, , 13:30 — REGNUM Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» предложила Министру экономического развития РФ Максиму Решетникову провести публичное обсуждение мер по развитию внутреннего и въездного туризма с представителями бизнеса в рамках механизма «Трансформация делового климата». С этим предложением было направлено письмо в адрес Министерства.

В документе говорится, что «ОПОРА РОССИИ» обеспокоена реализацией инициатив в рамках плана мероприятий по развитию механизма управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата». Сейчас субъекты предпринимательства не понимают, как ведется работа по внесению в федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» ряда изменений, в том числе определения «туристический поток» и индикаторов по оценке эффективности действий региональных властей и органов местного самоуправления по развитию въездного и внутреннего туризма в России. По словам авторов письма, до сих пор деятельность и услуги по организации отдыха и оздоровлению детей не была внесена в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, несмотря на соответствующее распоряжение правительства от 19 января 2020 года.

«Мы много говорим про туристический поток, но до сих пор нет ни его определения, ни методики его подсчета. И все ударные и позитивные цифры, которые озвучиваются органами власти не подтверждены никакими фактами. Цифры рисуются и нужно провести работу по гармонизации методики подсчета турпотока, например, с той же европейской методикой ЮНВТО. Это не праздный вопрос, туризм — это отрасль экономики и здесь очень важны данные статистики для принятия решений по развитию отрасли. Мы считаем важным в этот кризисный период начать работу именно с этих изменений. И если сейчас Министерство экономического развития и Ростуризм готовят предложения по выходу отрасли из кризиса, то они должны слышать бизнес и взаимодействовать с ним. В противном случае мы можем получить не работающие документы», — заявил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников.

По словам Алексея Кожевникова дополнительная финансовая нагрузка на всю цепочку бизнеса растет каждый год увеличивая издержки и как следствие цену туристического продукта.

К примеру, установка системы Стрелец-мониторинг МЧС — 60 тыс. руб., кнопки Росгвардии — 60 тыс. руб., системы передачи данных в УВМ МВД — 30 тыс. руб., а если сделал хоть одну ошибку при передаче данных гостей в ФИО туриста, то штраф по КОАП РФ — 400 тыс. руб. И это без учёта расходов ежемесячного обслуживания этих систем и не зависит от размера отеля, цены едины для всех. У гостиниц есть бары и рестораны и нужно также платить за алкогольную лицензию минимум 300 тыс. руб. в год, покупка интроскопа — это в рамках соблюдениям антитеррористической защищённости — минимум 1 млн руб., рамка металлоискателя минимум 60 тысяч. И это не считая высоких налогов. Например, ставка НДС для гостиниц в 21 стране ЕС составляет 6−10%, в то время как в России — 20%. Тарифы ресурсоснабжающих организаций повышаются каждый год.

«Длинных и дешевых денег для отрасли сейчас нет, которая во всем мире является отраслью с долгой окупаемостью. Рентабельность гостиничного бизнеса в России составляет 3−5%, а туроператорского — 2%. Необходимо создать благоприятные инвестиционные условия, как например в Турции или Италии, тогда и цена готового продукта станет адекватной и остаются средства для развития» — отметил Алексей Кожевников.