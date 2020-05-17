Канберра, , 13:29 — REGNUM Спад в коммерческой строительной отрасли Австралии по итогам 2020−2021 финансового года составит 15,7%, сообщает 17 мая издание Bloomberg со ссылкой на Национальный промышленный орган.

В последующий финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2022 года, спад ожидается на уровне 11,5%. Генеральный директор ассоциации Master Builders Australia Денита Вонзаявила сказала, что спрос на строительство в частом секторе пострадал из-за ограничительных мер.

По её словам, смягчение карантинных мер никак не повлияет на восстановление отрасли. Для исправления ситуации потребуется поддержка государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта-апреля 2020 года из-за ограничительных мер в Австралии без работы остались 590 тыс. человек. Безработица в стране выросла до 6,2%.

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