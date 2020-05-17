Сеул, , 12:47 — REGNUM На территории Южной Кореи построят 17 дополнительных промышленных комплексов общей площадью 5,57 кв. км. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Соответствующий план был принят Советом по промышленной политике 14 мая.

Согласно плану, общее число промышленных комплексов в стране увеличится до 102, а общая их площадь до 32,66 кв. км.

Отмечается, что шесть из дополнительных промышленных комплексов будут построены в провинции Чхунчхон-Пукто, четыре — в провинции Кёнгидо, и по одному — в провинции Канвондо, провинции Кёнсан-Намдо и городе Кванджу.