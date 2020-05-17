Киев, , 10:59 — REGNUM В первом квартале 2020 года трудовые мигранты перевели на Украину $2,9 млрд, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).

«По оценкам Национального банка Украины, в январе-марте 2020 года объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил: на Украину из-за границы — более $2900 млн в эквиваленте, c Украины за границу — почти $154 млн в эквиваленте», — сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что средняя сумма одного перевода на Украину выросла с $348 до $361, сумма перевода с Украины выросла гораздо существеннее — с $318 до $447.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам главного экономиста Польской федерации предпринимателей Лукаша Козловски, в 2020 году переводы украинских мигрантов из Польши на Украину сократятся на 30%.

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