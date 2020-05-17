Сеул, , 10:50 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская компания-контейнерный перевозчик Hyundai Merchant Marine (HMM) зафиксировала операционные убытки в размере 2 млрд вон (~$1,62 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании сократились на 2,8 млрд (~$2,2 млн), до 1,31 трлн вон (~$1,06 млрд), чистый убыток компании составил 65,6 млрд вон (~$53,1 млн).

Известно, что в первом квартале прошлого года операционные убытки компании составили 105,7 млрд вон (~$85,7 млн), а чистые убытки — 178,5 млрд вон (~$144,7 млн).

Отмечается, что компания смогла улучшить свои финансовые показатели благодаря сокращению эксплуатационных расходов и рост цен на перевозки в страны Ближнего Востока и Индию.