Барнаул, , 10:46 — REGNUM Власти Алтайского края заявили о том, что медицинские работники, участвующие в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, всё ещё получают стимулирующие доплаты, на эти цели из федерального бюджета регион получил более 271 миллиона рублей. Но, судя по официальной информации, не все медицинские работники довольны выплатами. Многие из них не понимают, почему заявленные суммы президентских выплат по факту оказываются гораздо меньшими. Комментируя открытие горячей линии, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в частности: подчеркнул:

«Выплаты у всех категорий медработников разные, ведь нельзя получить за разный объем работы одинаковые суммы. Чтобы сотрудникам больниц было проще разобраться в системе начислений, принято решение о работе горячей линии. А каждый случай нарушения расчетов дополнительных выплат мы будем разбирать индивидуально».

Ранее о том, что бийске медики, работающие с больными COVID-19, получили президентские выплаты в гораздо меньших сумах, сообщила газета «Бийскй рабочий». По словам издания, минимальная доплата составила 3 тыс. руб. Однако есть и те, у кого сумма поощрения больше ежемесячной зарплаты. Медикам пояснили, что всё зависит от количества часов за ставку, приведённых с ковидными больными.

В правительстве региона пояснили, что выплаты за работу с коронавирусными больными регламентируются двумя постановлениями правительства РФ. По первому постановлению выплаты положены лишь тем, кто занят в оказании помощи пациентам с выявленным коронавирусом. Отмечается, что деньги по этому документу выдают именно медработникам, их рассчитывают, исходя из средней зарплаты в Алтайском крае.

По второму постановлению деньги могут получить не только медики, но и другие работники медорганизаций, к примеру, водители, а сумма выплат фиксирована. Их размер для всех регионов был обозначен президентом.

«Доплаты получают работники скорой помощи: врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей в месяц», — утверждается на сайте правительства.

Тем временем, некоторые медработники говорят о том, что не видят полного объема обещанных выплат. По их словам, в телевизоре и заявлениях чиновников обещают одни деньги, а выплачивают совсем другие, — пишет информационное агентство «Банкфакс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 мая, в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде субъектов РФ многофункциональных медицинских центров Министерства обороны, президент России Владимир Путин отчитал чиновников, из-за нерасторопности которых не все медики получили положенные апрельские выплаты за борьбу с COVID-19.

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее», — заявил глава государства.

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На утро 17 мая в Алтайском крае выявлены 40 новых носителей вируса, общее же их число составляет уже 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно.

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