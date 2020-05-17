Минск, , 10:43 — REGNUM На фоне Китая, США и Европы падение уровня экономики Белоруссии выглядит «незначительным», заявил глава белорусского правительства Сергей Румас в программе «Двое из дворца», вышедшей 16 мая на «Общенациональном телевидении» (ОНТ).

«Если вы посмотрите, страны-соседи просели за 1-й квартал гораздо больше. Темпы падения Китая — 6,8%, Америка, Европа — 3−5%. На их фоне наше падение выглядит очень незначительным», — заявил Румас.

Он также добавил, что показатели результатов работы белорусской экономики в апреле указывают на то, что «падение будет больше». Отвечая на вопрос о падении белорусской экономики по итогам полугодия, он отметил, что оно останется примерно таким же, какое было зафиксировано по итогам первых четырех месяцев, добавив, что рассчитывает, что во втором полугодии экономика республики будет восстанавливаться, демонстрируя «осторожный рост».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Банка реконструкции и развития спрогнозировали падение экономики в Белоруссии из-за пандемии на 5% по итогам текущего года.

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