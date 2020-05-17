Москва, , 10:36 — REGNUM Возможность отдыха на курортах России в 2020 году пока «из разряда больших» надежд, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением разрешить туристические поездки в пределах России с 1 июня 2020 года выступили Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА). Об этой инициативе сказано в письме министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

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