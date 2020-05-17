Минск, , 10:31 — REGNUM Белоруссия планирует привлечь от международных финансовых институтов займы, сумма которых — три миллиарда долларов США. Об этом заявил министр финансов республики Максим Ермолович в программе «Двое из дворца», вышедшей 16 мая на «Общенациональном телевидении» (ОНТ).

По словам Ермоловича, в переговорной повестке министерства финансов и Национального банка Белоруссии находится сумма равная $3 млрд.

Журналисты отмечают, что одни займы предназначены на нужд здравоохранения республики, а другие — на поддержку экономики, в частности, на помощь бизнесу, обслуживание внешнего долга и баланс для бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал белорусские власти придерживаться рекомендаций специалистов Всемирной организации здравоохранения, отметив, что невозможно, чтоб ЕС была предложена помощь по борьбе с пандемией коронавируса (€60 млн), но при этом не выполнялись рекомендации ВОЗ.