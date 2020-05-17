Сеул, , 10:14 — REGNUM В Южной Корее растет спрос на небольшие спортивные внедорожники. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

Согласно данным о продажах пяти отечественных автомобилестроительных компаний в период с января по апрель 2020 года, в стране было продано 72 416 небольших внедорожников, что составляет 15,5% от общего объема продаж.

Среди них, самыми продаваемыми моделями стали KIA Seltos (8009 единиц), Hyundai Kona (12 588 единиц), Renault Samsung XM3 (11 914 единиц).

Известно, что в период с января по апрель в стране было продано 52 303 внедорожника среднего размера и 46 602 внедорожника крупного размера. Среди моделей среднего размера самыми продаваемыми стали KIA Sorento (16 973 единицы), Hyundai Santa Fe (15 438 единиц), Renault Samsung QM6 (14 746 единиц), а среди крупных моделей — Hyundai Polisade (19 957 единиц), Hyundai GV80 (9 115 единиц).

Отмечается, что всего за четыре месяца в стране было продано 189 928 внедорожников разных размеров. В 2019 году — 575 662 внедорожника, в 2018 году — 519 883 внедорожника, в 2017 году — 461 385 внедорожников.