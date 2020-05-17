Сеул, , 09:42 — REGNUM Уровень экономической активности в Южной Корее в апреле составил 99,9 пункта, что на 0,1 пункта больше, чем месяц назад, свидетельствуют данные свободного опережающего индекса (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Известно, что показатель Южной Кореи растет в течение восьми месяцев подряд с сентября прошлого года.

С другой стороны, уровень экономической активности в США и Японии сократился на 0,4 пункта, до 97,4 пунктов и 98,4 пункта соответственно. В Германии показатель сократился на 3,1 пункта, до 93,7 пункта, в Италии — на 2,2 пункта, до 95,6 пункта.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей в 39 странах (33 страны ОЭСР + Китай, Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Россия), предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.