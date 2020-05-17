Тирасполь, , 09:41 — REGNUM Внешний торговый оборот Приднестровья по итогам января-апреля текущего года составил $551,8 млн, что на 9,27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщают 16 мая «Новости ПМР» со ссылкой на данные государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и комментарий главы Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрия Ганина.

Более всего сократился импорт, объем которого составил $363,1 млн, что на 10,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. До $188,7 млн снизился экспорт, что на 6,18% ниже показателя за январь-апрель прошлого года.

Сокращение импорта зафиксировано по большинству позиций. На 28,52% снизился объём импорта текстильных материалов, на 22,24% — готовых текстильных изделий, на 19,21% — топливно-энергетических товаров, на 24,07% — одежды, на 26,51% — обуви, на 19,3% — продукции машиностроения.

Вместе с тем, по некоторым позициям отмечено увеличение объема импорта. На 6,69% увеличен объем поставок металлов, на 22,8% — керамической продукции, на 21,58% — минеральных продуктов, на 15,31% — продуктов органической и неорганической химии. На 3,61% зафиксирован рост объема импорта продовольственных товаров, на 21,87% — фармацевтической продукции.

Аналогичная ситуация сложилась и с экспортом. На 20,96% снизился экспорт продовольственных товаров, на 26,54% — текстильных материалов, на 20,65% — обуви, 32,75% — продукции машиностроительной промышленности, на 1,4% — металлургической продукции.

Но некоторых позиций падение объемов экспорта не коснулись. Не коснулись они продукции химической промышленности, рост объема экспорта которой в указанный период составил 12,87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 35,59% увеличился объем поставок керамики, на 27,56% — товаров топливно-энергетической группы.

Глава Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин отметил, что на сокращение экспорта повлияли несколько факторов. Прежде всего — пандемия, которая спровоцировала рецессию мировой экономики. Еще одним фактором стало снижение цен на нефть, в результате чего сократились доходы и некоторых российских государственных корпораций, которые были вынуждены пересмотреть объём зарубежных закупок, что негативно отразилось на экспорте Приднестровья, в частности — продукции машиностроения.

А из-за падения курса российского рубля, уменьшился в долларовом эквиваленте доход от экспорта в Россию и других приднестровских товаров. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на экспорт Приднестровья стало введение режима чрезвычайного положения, вследствие чего был запрещен вывоз из ПМР некоторых продовольственных товаров, что отрицательно отразилось на объеме экспорта продуктов питания.

Аналогичные факторы, по мнению Ганина, повлияли и на сокращение объема импорта. Это негативные тенденции в мировой экономике, повлекшие за собой ухудшение экономической ситуации в Приднестровье. Вследствие снижения объемов производства снизился импорт топливно-энергетических товаров. А вследствие закрытия государственной границы для передвижения граждан снизился и объем импорта товаров, ввезенных физическими лицами, который за четыре месяца сократился на 35,93% — с $20,4 млн до $13 млн.