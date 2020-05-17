Самара, , 09:35 — REGNUM Перерасчет выплат медицинским работникам за апрель месяц в срочном порядке произведен в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, федеральные доплаты медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами-носителями коронавируса, будут начисляться исходя из самого факта работы с ними, без привязки ко времени. Эти изменения утвердило правительство РФ.

В связи с этим в самое ближайшее время медработники региона получат дополнительные денежные средства за минувший месяц.

Отмечается, что денежные выплаты эти медицинские работники получат в полном объёме.

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