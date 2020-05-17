Рим, , 09:21 — REGNUM Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles ведёт переговоры о предоставлении кредитной линии для финансовой поддержки во время резкого спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Итальянское подразделение компании ведёт переговоры с банком Intesa Sanpaolo. Предполагается открытие кредитной линии в размере €6,3 млрд сроком на три года.

Отмечается, что полученные кредитные средства будут предназначены для финансирования деятельности компании в Италии. Итало-американский концерн потратил $5,5 млрд в первом квартале 2020 года, причём его американские заводы были закрыты, а спрос на новые автомобили упал.