Сеул, , 09:14 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская компания-крупнейший поставщик электроэнергии Korea Electric Power Corporation (KEPCO) зафиксировала операционную прибыль в размере 430,6 млрд вон (~$349 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, продажи компании сократились на 1%, до 15,09 трлн вон (~$12,2 млрд), а чистая прибыль составила 53,6 млрд вон (~$43,4 млн).

Известно, что первом квартале прошлого года компания зафиксировала операционные убытки в размере 629,9 млрд вон (~$510,7 млн).

Отмечается, что на небольшое снижение финансовых показателей повлияли колебания цен на топливо, затраты на строительство энергетических объектов, а также затраты на ремонт и обслуживание атомных электростанций.